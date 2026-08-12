Zjarri në Daias, pranë Lundrës në Tiranë ka zgjeruar perimetër gjatë orëve të mbrëmjes, duke përfshirë sipërfaqe të mëdha me pemë e bimësi.
Burime nga banorët e zonës bëjnë me dije se flakët kanë rrezikuar edhe banesat e zonës, disa prej të cilave raportohet se janë djegur.
Terreni i vështirë po pengon ndërhyrjen e mjeteve zjarrfikëse nga toka. Për shkak të relievit, automjetet e emergjencës e kanë të pamundur të afrohen në zonën ku vijon të përhapet zjarri.
Flakët e favorizuara nga era u përhapën me shpejtësi, ndërsa tymi mbuloi gjithë zonën.
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