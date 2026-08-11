Zjarri që ka përfshirë Parkun Kombëtar të Lurës vijon të jetë aktiv, ndërsa flakët po avancojnë nga zona e Borje-Lurës në drejtim të Fushë-Lurës.
Zjarri ka nisur fillimisht në sipërfaqe kullotash, por më pas është përhapur në zonat pyjore me pisha, duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme brenda territorit të parkut kombëtar.
Për përballimin e situatës janë angazhuar mbi 100 forca të Bashkisë, shërbimit zjarrfikës dhe vullnetarë, të cilët po punojnë në terren për izolimin dhe shuarjen e flakëve.
Operacioni është mbështetur gjatë ditës edhe nga dy helikopterë, të cilët kanë ndërhyrë nga ajri për të frenuar përhapjen e zjarrit në zonat më të vështira për t’u aksesuar nga forcat tokësore.
Megjithatë, pavarësisht ndërhyrjes nga toka dhe ajri, zjarri ende nuk është vënë nën kontroll. Flakët vijojnë të avancojnë në një zonë pyjore me bredha, të njohur si “Kurora e Lurës”.
Kjo konsiderohet një nga zonat më të ruajtura të Parkut Kombëtar të Lurës. Sipas banorëve dhe autoriteteve në terren, kjo pjesë e parkut nuk është përfshirë më parë nga zjarret.
Forcat në terren vijojnë përpjekjet për të ndalur avancimin e flakëve dhe për të mbrojtur pjesët e tjera të parkut nga përhapja e zjarrit.
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