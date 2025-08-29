Prefektura e Durrësit ka bërë të ditur se është neutralizuar intensiteti i flakëve në zjarrin që ra në Zonën e Mbrojtur Krastë-Virjon dhe përhapja e mëtejshme e tyre.
Përmes një njoftimi, Prefektura e Durrësit bën të ditur se në total në aksionin për shuarjen e flakëve u angazhuan 10 zjarrfikës, 13 punonjës të Administratës së Zonave të Mbrojtura, 4 punonjës të Shërbimit Pyjor dhe 5 efektivë të Komisariatit të Policisë Krujë.
Po ashtu, në njoftim bëhet e ditur se duke u koordinuar me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile u sigurua edhe mbështetja nga ajri për shuarjen e flakëve, shkruan A2 CNN.
Në përfundim, Prefektura e Durrësit u bën thirrje që të shmangin situata zjarrëvënieje, që bëhen të vështira më pas për t’u neutralizuar.
Njoftimi i Prefekturës së Durrësit:
Prej mëngjesit Zona e Mbrojtur Krastë-Virjon me pisha u përfshi nga flakët e shpërndara në 5 vatra të shkëputura nga njëra-tjetra.
Që prej orës 07:15 të mëngjesit të sotëm, pas evidentimit të vatrave të zjarrit, menjëherë u nisën forcat zjarrfikëse të M.Z.Sh-së Krujë, Administratës së Zonave të Mbrojtura, shërbimit pyjor, efektivë të Komisariatit të Policisë Krujë me qëllim izolimin, fikjen dhe eleminimin e rrezikut të përhapjes së flakëve.
Në total u angazhuan 10 zjarrfikës, 13 punonjës të Administratës së Zonave të Mbrojtura, 4 punonjës të Shërbimit Pyjor, 5 efektivë të Komisariatit të Policisë Krujë. Operacioni në terren u ndoq nga Nënprefekti Z. Xhek Xheka, Sektori i Emergjencave Civile.
Për shkak të terrenit të thyer, mungesës së infrastrukturës rrugore, pyllit të dendur, ndërhyrja në vatra ishte shumë e vështirë në brëndësi të pyllit, duke kërkuar ecje në këmbë për të mbërritur pranë vatrave, duke e bërë situatën komplekse.
Në këto kushte, duke u koordinuar me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, siguruam mbështetje nga ajri për të neutralizuar intensitetin e flakëve dhe përhapjen e mëtejshme.
Falenderoj Ministrin e Mbrojtjes Z. Pirro Vengu,Drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Z. Haki Çako për mbështetjen e pakursyer, si dhe ekuipazhin e helikopterit të Forcës Ajrore Nënkolonel Bedri Kaloshi, Major Olgert Hysa, Rreshter Agron Greca!
Strukturat tona përgjegjëse me përkushtim, guxim dhe profesionalizëm qëndrojnë çdo ditë në vijën e parë të mbrojtjes së jetës, pronës, mjedisit, pyjeve.
Apeli i Prefektit të Qarkut Z. Emiljan Jani për kujdes të shtuar nga të gjithë, për të shmangur situata të vështira për t’u neutralizuar. Zjarrvënia përbën vepër penale dhe ndëshkohet me ligj!
