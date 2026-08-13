Një zjarr i përmasave të konsiderueshme vijon prej disa orësh në Priskë të Madhe, duke shkaktuar frikë dhe panik te banorët e zonës.
Flakët janë përhapur në drejtim të Farkës dhe pranë Lundrës, duke iu afruar ndjeshëm zonave të banuara. Situata ka alarmuar banorët, ndërsa forcat zjarrfikëse dhe strukturat e emergjencave civile vijojnë ndërhyrjen në terren për izolimin dhe vënien nën kontroll të zjarrit.
Në operacion janë përfshirë edhe banorë të zonës, të cilët po ndihmojnë ekipet zjarrfikëse në përpjekjet për të frenuar përhapjen e flakëve.
Forcat e emergjencës po punojnë për të mbajtur nën kontroll situatën, ndërsa prioriteti kryesor mbetet mbrojtja e jetës së banorëve dhe parandalimi i avancimit të zjarrit drejt banesave.
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