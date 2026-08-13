Një zjarr i përmasave të konsiderueshme ka përfshirë masivin pyjor në Peshtan të Madh, në bashkinë Fier, ndërsa situata paraqitet shqetësuese për shkak të erës së fortë dhe terrenit të pyllëzuar.
Për situatën ka reaguar edhe deputeti i Partisë Demokratike, Luan Baçi, i cili kërkon ndërhyrje të menjëhershme për të parandaluar përhapjen e flakëve dhe dëmet e mundshme.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Baçi shkruan: “Zjarri në Peshtan të madh të bashkisë Fier, në këto momente, paraqet rrezikshmëri të lartë.. Era e fortë, pishat e larta, kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe parandalim të përhapjes së flakëve, për të evidentuar dëmet që mund të shkaktohen Kujtojmë se para pak ditësh, një i zjarr i përmasave të mëdha, në Peshtan të vogël, rezultoi me shumë dëme, në pemëtari dhe ullinj.”
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