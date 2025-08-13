Zjarri i rënë pasditen e datës 11 gusht në drejtim të Parkut Natyror të Gërmenjes, në territorin e Bashkisë Kolonjē, nuk ka përhapje më të zgjeruar nga mbrëmë, por mbetet ende aktiv dhe me risk, pasi era e favorizon.
Rreth 40 forca janë aktualisht në terren për parandalimin e avancimit të flakëve drejt zonave të mbrojtura.
Shërbimi i Bashkisë ka nisur punën për të hapur rrugë, në mënyrë që të afrohen sa më shumë me mjete zjarrfikëse në sipërfaqen e prekur. Por, duke qenë se është zonë kufitare, ka shumë mina dhe dëgjohen herë pas here shpërthime, ndaj paraqet rrezikshmëri për efektivët që nuk mund të afrohen shumë në perimetrin e zjarrit.
Njëkohësisht, grupi i xhenjos që ka mbërritur mbrëmë nga Tirana, po shkon në vëndngjarje për të bërë bërë demontimin e disa minave të konstatuara në territor.
Në ndërkohë, pala shqiptare është në komunikim edhe me palën greke për veprime të koordinuara.
