Anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Ilir Alimehmeti, në një lidhje me “Ditarin” e Pasdites nga Pandi Gjata, në A2CNN, u shpreh se në Tiranë ka shumë pallate të ndërtuara me materialin me të cilin ishte ndërtuar edhe pallati që u dogj pranë QSUT-së.
“Në radhë të parë, nuk duhet të lejosh që të krijohen problemet. Në Londër u dogj një kullë para shumë vitesh dhe nga ai moment u kuptua problematika e atij lloj materiali. Është krijuar një lloj materiali tjetër rezistent ndaj zjarrit. Por, me këtë lloj materiali nuk është ndërtuar vetëm ky pallat, kemi pasur edhe raste të tjera djegiesh në Tiranë. Është e njëjta problematikë, po mori zjarr një pjesë, nuk ndalet më sepse është material tejet i djegshëm”, tha Alimehmeti.
Alimehmeti shtoi se zjarrfikësit që punojnë në kushte të tilla “janë heronj”.
“Vumë re pajisjet mbrojtëse të zjarrfikësve se si ishin. U detyruan të kërkonin ndihmë nga zjarrfikëse të tjera jashtë Tiranës për një zjarr. Nëse e vutë re, pjesa qesharake ishte një helikopter që hidhte ujë nga lart, kur pallati kishte djegie anësore. Se si do fikej ai zjarr… Helikopteri është për fusha, pyje apo male. Këtu kemi një shoë të madh, por zero parapërgatitje. Të gjitha parapërgatitjet janë zero. Gjithsesi, në rastin e pallatit, mirë apo keq, zjarrfikësja hyri. Ka zona të tjera të Tiranës ku nuk hyn dot, as zjarrfikësja, as ambulanca. Kemi njerëz që nuk duan t’ia dinë për asgjë. Kanë interesa që nuk i bëjnë të veprojnë për këto situata”, u shpreh Alimehmeti.
