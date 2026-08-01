Dy ditë pas zjarrit të fuqishëm që përfshiu një magazinë, në Shkozet dhe la pa energji të gjithë Durrësin, situata vijon të mbetet problematike.
Vatra të izoluara riaktivizohen vazhdimisht, duke çliruar tym toksik që përhapet në zonën përreth. Më të prekurat janë familjet që jetojnë pranë objektit të djegur.
Familja Hoxha, banesa e së cilës ndodhet ngjitur me magazinën, ka pësuar dëme nga flakët. Për të, kjo është goditja e dytë brenda vitit, pasi në janar shtëpia u dëmtua edhe nga përmbytjet. Në asnjë rast nuk ka pasur dëmshpërblim .
Banorët shprehen të shqetësuar jo vetëm për dëmet materiale, por edhe për tymin toksik që vijon të mbulojë zonën. Forcat zjarrfikëse vazhdojnë të ndërhyjnë herë pas here për shuarjen e vatrave që aktivizohen nën mbetjet e djegura. Sipas të dhënave në terren, në magazinën e përfshirë nga flakët ndodheshin goma automjetesh, materiale plastike dhe fishekzjarre, që favorizuan përhapjen e zjarrit dhe shtuan ndotjen e ajrit.
Një ditë më parë policia arrestoi pronarin 38-vjeçar të objektit të marrë me qera për aktivitet ekonomik. Ai dyshohet se i vuri zjarrin disa kartonave jashtë magazinës, por flakët dolën jashtë kontrollit. Zjarri dogji dhe një tjetër objekt të marrë me qera afër magazinës, si dhe dëmtoi linjën 110 kilovolt që kalon mbi magazinë dhe banesa. Hetimet vijojnë.
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