Një shpërthim i ndodhur dje rreth orës 21:00 në një kabinë elektrike në një pallat 15-katësh në lagjen “Çlirimi” në Lushnje ka shkaktuar panik dhe asfiksi për dhjetëra banorë, tre prej të cilëve ndodhen në gjendje më të rëndë.
Sipas informacioneve paraprake nga policia dhe shërbimi zjarrfikës, një mbingarkesë në rrjetin elektrik ka bërë që linjat të marrin flakë, duke përfshirë kabllot e gjithë pallatit. Zjarri u pasua nga një sasi e madhe tymi që u përhap nëpër shkallë dhe apartamente, duke bllokuar hyrje-daljen dhe pamundësuar evakuimin e banorëve në katet e sipërme.
Një njësi zjarrfikëse mbërriti me shpejtësi në vendngjarje dhe arriti të lokalizojë flakët përpara se ato të përhapeshin në strukturën e ndërtesës. Megjithatë, për shkak të tymit të dendur, shumë banorë mbetën të bllokuar në apartamentet e tyre.
Zjarrfikësit ndërhynë në çdo apartament për të verifikuar gjendjen e banorëve, ku 10 persona u transportuan në spital për ndihmë mjekësore. Tre prej tyre – dy të moshuar dhe një shtetas i huaj nga Afrika – u mbajtën nën kujdes për shkak të gjendjes më të rënduar nga asfiksia dhe ankthi.
Energjia elektrike në zonë u ndërpre menjëherë pas ngjarjes, ndërsa policia vendosi një perimetër sigurie për të ndaluar hyrjen e banorëve deri në normalizimin e situatës. Dy autoambulanca qëndruan pranë pallatit për t’u ardhur në ndihmë banorëve që ndoshta do të kalojnë natën jashtë ose tek të afërmit e tyre.
Autoritetet kanë njoftuar se kthimi në apartamente nuk do të lejohet derisa të sigurohet që nuk ka më rrezik nga zjarri dhe tymi është zhdukur plotësisht.
Leave a Reply