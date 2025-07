“Aktualisht jemi duke punuar që prej orës 16:00 të ditës së djeshme, non stop, me mjete të rënda dhe të zjarrfikëseve, për shuarjen e vatrës së zjarrit, për mbulimin me dhe. Si dhe për mbylljen totale të fenomenit që ndodhi në landfill. Po punohet me mbi 20 mjete të rënda, zjarfikëse, fadroma, kamionë, traktorë me zinxhirë, si dhe zjarrfikëset nga i gjithë qarku Elbasan, zjarrfikëset e Ministrisë së Mbrojtjes, kamzës, Beratit. Zjarri është i vështirë për t’u vënë nën kontroll sepse vatra e zjarrit është në brendësi dhe përbërja e mbetjeve urbane dhe lëndëve është e ndryshme dhe shkaktojnë zjarr dhe gaze të ndryshme dhe acarojnë situatën. Kemi marrë masa me ujë me shkumë, mbulim me dhe e zhavor. Vatrat janë nën kontroll, nuk kemi zjarr aktiv, punohet me mbulim me dhe, ka vetëm tym, s’e shohim dot por ne do vijojmë mbulimin e do vazhdojmë edhe gjatë natës. Ndikimi i gazrave ndikon në acarimin e situatës”, tha Sinani.