Zjarri në landfillin e mbetjeve të Elbasanit, ende po vijon, teksa forcat zjarrfikëse po bëjnë ç’të mundën për shuarjen flakëve.

Në përpjekje të izolimit të vatrës së zjarrit, kanë shkuar dhe forca zjarrfikëse nga Tirana drejt Elbasanit, pasi intensiteti i flakëve është i lartë dhe shuarja e tyre e vështirë.

Drejtori i Përgjithshëm i Mbrojtjes nga Zjarret dhe Shpëtimit, Arben Cara, ka sqaruar ardhjen e ndihmave nga bashkitë përreth Elbasanit. Për shkak të mbetjeve, po përdoret shkuma për shuarjen e zjarrit, por sërish flakët vijojnë me intensitetin e lartë.

“Për vatrën aktuale që ne jemi, kemi angazhuar edhe 60 forca zjarrfikëse nga disa bashki fqinje. Duke marrë dhe nga qarku i Tiranës dy automjete, nga Kamza kemi marrë, nga Berati kemi marrë automjete zjarrfikëse dhe gjithë bashkitë fqinje që ka qarku i Elbasanit. Po punohet intensivisht për izolimin e vatrës së zjarrit. Kuptohet, kemi të bëjmë me mbetje që janë shumë të vështirë për t’u fikur, pasi kërkohet një specificë e veçantë siç është shkuma në këtë rast. Po përdoret shkuma nga të gjitha automjetet. Po sjellim shkumë edhe nga Tirana, edhe nga disa qytete të tjera, në mënyrë që zjarrin ta izolojmë në një kohë sa më të shkurtër. Gjithashtu, bashkia vetë ka vendosur disa fadroma në lëvizje, kamionë, siç i shikoni, për të izoluar mbetjet me mbetjet e lumit të Shkumbinit, pasi nëse ne nuk përdorim shkumën në këto mbetje, zjarri do vazhdojë intensivisht. Vatra është shumë e përhapur. Kemi arritur ta izolojmë që të mos përhapet, që banesat rreth saj mos të jenë të rrezikuara”, tha Cara.

Jo vetëm zjarrfikësit, por edhe ushtria është angazhuar për situatën në Elbasan. Cara sqaron se fikja e zjarrit është i vështirë dhe për shkak të terrenit.

“Përtej forcave të angazhuar, edhe ushtria është e angazhuar, me dy-tre automjete të veta, për të mbajtur nën kontroll. Por, edhe pse kjo vatër fiket, riaktivizohet në pak sekonda, pasi vetë infrastruktura nuk na mundëson që të kemi mjetet non-stop me ujë dhe shkumë. Duhet të shkojnë, të rimbushen, e të kthehen”, u shpreh ai.

I pyetur për arsyet e zjarrit, ai u shpreh se është ende herët për t’i përcaktuar. Sakaq, për zjarrvënësit e qëllimshëm tha se duhet të vuajnë dënimin e merituar.

“Shkaqet… janë shumë shpejt akoma. Akoma s’kemi filluar.

Ligji është shumë i ashpër. Kodi Penal është shumë i ashpër, mendoj se kërkohet zbatimi i tij më me rigozitet. Instancat shtetërore duhet të bëjnë maksimalisht që këto autorë të vendosen përpara ligjit e të vuajnë dënimin që meritojnë për dëmin që sjellin popullatës”, tha ai.

Kujtojmë se ekziston dyshimi për zjarrvënie të qëllimshme, por një gjë e tillë është ende herët për ta verifikuar, pasi zjarri vijon intensivisht në zonë.

Këto flakë shkaktojnë dëme të mëdha mjedisore. Banorët e Elbasanit, përballen shpesh me cilësi shumë të keqe të ajrit, që pason dhe në sëmundje, për shkak të Metalurgjikut, por dhe djegies së mbetjeve.