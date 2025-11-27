Numri i viktimave nga zjarri që përfshiu gradaçelën ditën e djeshme në Hong Kong ka shkuar në 75, sipas Reuters. Autoritetet raportojnë se gati 300 persona janë ende të zhdukur. Ndërkohë 3 persona nga një kompani ndërtimi janë arrestuar.
Sekretari i Përgjithshëm i Administratës, Eric Chan, tha se do të kryhet një “hetim gjithëpërfshirës”, duke përfshirë një hetim penal nga policia, si dhe një hetim nga Ministria lokale e Strehimit nëse materiali mbrojtës në muret e jashtme të ndërtesës përmbushte standardet e zjarrit, raporton BBC.
“Qëllimi është të përcaktohet plotësisht shkaku i zjarrit dhe të mbahen përgjegjës ata që janë përgjegjës”, tha Chan, duke vënë në dukje se rezultatet do të publikohen në faza. Ai shtoi se autoritetet lokale po shqyrtojnë një rishikim të përdorimit të skelave prej bambuje dhe zëvendësimin e tyre përfundimtar me struktura metalike dhe njoftoi mbajtjen e një eventi përkujtimor, detajet e të cilit do t’i njoftohen publikut. Sipas tij, disa zyrtarë nga Pekini kanë mbërritur tashmë në Hong Kong për të ndihmuar në aktivitetet e shpëtimit, midis tyre dy zëvendësdrejtorë të Zyrës së Pekinit për Hong Kongun dhe Makaon.
Shefi Ekzekutiv i Hong Kongut, John Lee, tha se zjarri në të shtatë ndërtesat e kompleksit Wang Fook Court ishte “kryesisht nën kontroll”, por ekipet e shpëtimit po punonin ende në terren.
Në të njëjtën kohë, zëdhënësi i Ministrisë kineze të Mbrojtjes njoftoi se garnizoni i ushtrisë kineze në Hong Kong “do të mbrojë qytetin dhe do të veprojë sipas urdhrave”.
Autoritetet e Hong Kongut njoftuan gjithashtu sigurimin e rreth 1,800 njësive të banimit për banorët e zhvendosur, si dhe një ndihmë financiare prej 10,000 dollarësh të Hong Kongut për familje (rreth një mijë euro). Administrata e Hong Kongut ka anuluar ose shtyrë ngjarjet e ardhshme dhe po përgatitet një kërkesë zyrtare drejtuar Pekinit për ndihmë teknike, duke përfshirë dronë për vlerësimin e dëmeve dhe furnizime shtesë mjekësore.
Një hetim paraprak zbuloi stiropor shumë të ndezshëm që mbulonte dritaret e ashensorit, i cili përshpejtoi përhapjen e zjarrit. Tre persona, përfshirë dy drejtorë dhe një konsulent kontraktori, u arrestuan për vrasje të paqëllimshme, për përdorimin e materialeve që nuk përputhen me rregullat.
