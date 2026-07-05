Deputetja socialiste Belinda Balluku në një reagim për zjarrin në Drizë të Fierit bën me dije se një helikopter i Forcave të Armatosura është angazhuar për shuarjen e flakëve, dhe pritet t’i bashkohet një i dytë.
Në terren ndodhen edhe Forcat “Shqiponja”, ndërsa në total deri më tani janë evakuuar 6 familje.
“Gjatë orëve të paradites, në fshatin të Drizë Fierit ka rënë zjarr, i cili, i favorizuar nga era e fortë, është përhapur drejt zonave të tjera përreth. Në terren ndodhen shërbimet e Policisë së Shtetit, me njësitë e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, patrulla të Rendit Publik dhe Policisë Rrugore, të cilat kanë evakuuar 6 familje nga banesat e tyre dhe po monitorojnë situatën për të garantuar sigurinë e banorëve. Strukturat e Emergjencave Civile, në bashkëpunim me shërbimin zjarrfikës dhe institucionet e tjera përgjegjëse, po punojnë intensivisht për izolimin dhe shuarjen e vatrës së zjarrit, pavarësisht vështirësive të krijuara nga erërat e forta. Në operacion është angazhuar edhe një helikopter i Forcave të Armatosura, ndërsa pritet që një helikopter i dytë t’i bashkohet ndërhyrjes në çdo moment”.
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