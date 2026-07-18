Në perëndim të Athinës, banorët e zonave të prekura nga zjarret po përballen jo vetëm me shkatërrimin e pyjeve dhe banesave, por edhe me një kërcënim më të padukshëm: tymin toksik dhe grimcat e rrezikshme që vazhdojnë të qëndrojnë në atmosferë edhe pasi flakët janë shuar.
Zjarret që kanë përfshirë disa zona të Greqisë janë favorizuar nga temperaturat e larta dhe vala e të nxehtit që ka goditur Evropën Jugore.
Në zonën e Mandra-Eidyllias, në perëndim të Athinës, flakët kanë përfshirë sipërfaqe pyjore, zona të banuara dhe ambiente pranë një prej zonave më të mëdha industriale të vendit, Aspropyrgos.
Kjo ka rritur shqetësimin për shëndetin e banorëve, pasi përveç tymit që shkaktohet nga djegia e pyjeve, në ajër mund të çlirohen edhe substanca të dëmshme nga djegia e materialeve industriale.
Për disa banorë, kjo situatë nuk është vetëm një problem mjedisor, por një kërcënim i drejtpërdrejtë për shëndetin.
Sotiris Lioris jeton në zonën e prekur dhe vuan nga probleme të zemrës dhe mushkërive.
Në shtëpinë e tij, maska mbrojtëse dhe ilaçet janë gjithmonë pranë, ndërsa mjeku i tij i ka kërkuar të shmangë ekspozimin ndaj tymit të zjarreve.
“Sa i përket frymëmarrjes, më merret fryma dhe më shfaqen rrahje të shpejta të zemrës. Madje mund të dëgjoj edhe rrahjet e zemrës.”
Për njerëzit me sëmundje të zemrës apo të mushkërive, grimcat e lëshuara nga zjarret mund të shkaktojnë përkeqësim të gjendjes shëndetësore.
Por rreziku nuk përfundon në momentin kur shuhen flakët.
Zjarret pyjore mund të përhapen në zona të banuara, por edhe në fabrika, magazina dhe qendra riciklimi, duke e bërë ndotjen e ajrit edhe më komplekse dhe më të rrezikshme.
Mjekët paralajmërojnë se grimcat e imëta që çlirohen gjatë zjarreve mund të mbeten në ajër për ditë, javë apo edhe më gjatë.
Ato janë të padukshme për syrin, por mund të depërtojnë në sistemin e frymëmarrjes dhe të ndikojnë veçanërisht te personat më të ndjeshëm.
Pikërisht për këtë arsye, autoritetet lokale theksojnë se një zjarr nuk duhet parë vetëm si një emergjencë që përfundon me fikjen e flakëve.
Pasojat shëndetësore dhe mjedisore mund të vazhdojnë edhe shumë kohë më pas.
“Një zjarr, një zjarr pyjor dhe pasojat e tij nuk përfundojnë kur zjarri shuhet. Grimcat që çlirohen nga zjarret rëndojnë atmosferën për shumë muaj”, deklaroi Armodios Drikos, kryetar i bashkisë Mandra-Eidyllia.
Armodios Drikos është njëkohësisht kryetar i bashkisë Mandra-Eidyllia dhe mjek kardiolog.
Duke trajtuar shumë banorë të zonës, ai thotë se efektet e ekspozimit ndaj tymit të zjarreve mund të shfaqen edhe pas përfundimit të situatës emergjente.
Pamjet nga zonat e prekura tregojnë përmasat e dëmit: pyje të djegura, mjete emergjence në terren, ndërhyrje nga ajri dhe përpjekje për të kufizuar përhapjen e flakëve.
Por përtej dëmit që shihet me sy, një tjetër betejë vazhdon në heshtje: mbrojtja e shëndetit të njerëzve që jetojnë në këto zona.
Vitet e fundit, vendet e Mesdheut janë përballur gjithnjë e më shpesh me periudha të nxehtësisë ekstreme dhe zjarre të mëdha, të cilat vënë në provë komunitetet dhe shërbimet e emergjencës.
Në këto kushte, sfida nuk është vetëm të ndalohen flakët, por edhe të përballohen pasojat që ato lënë pas.
Në Greqi, beteja kundër zjarreve nuk përfundon me shuarjen e tyre.
Për banorët e prekur, rikthimi në normalitet kërkon kohë, ndërsa ajri që thithin vazhdon të mbajë gjurmët e një katastrofe që nuk shihet gjithmonë, por që ndihet çdo ditë.
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