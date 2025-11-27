Një zjarr vdekjeprurës ka përfshirë një kompleks masiv banesash në Hong Kong, duke shkaktuar të paktën 55 viktima dhe duke lënë më shumë se 270 persona të zhdukur në një nga fatkeqësitë më të rënda që ka goditur qytetin që nga Lufta e Dytë Botërore. Flakët shpërthyen në disa ndërtesa të larta të kompleksit, ku banonte një numër i madh i personave të moshuar, duke e bërë evakuimin edhe më të vështirë.
Zjarrfikësit vijojnë luftën me zjarrin për më shumë se 20 orë pas shpërthimit të tij, ndërsa ekipet e emergjencës po kërkojnë mes rrënojave për të gjetur të mbijetuar dhe për të identifikuar personat e zhdukur.
Policia ka arrestuar tre persona, dy drejtorë dhe një konsulent të një kompanie ndërtimi me dyshimin për vrasje të paqëllimshme. Ata akuzohen për “neglizhencë të rëndë”, nën dyshimet se shkeljet e standardeve të sigurisë dhe keqmenaxhimi mund të kenë kontribuar në tragjedinë e rëndë.
