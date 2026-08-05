Kryetari i Bashkisë së Mallakastrës, Qerim Ismailaj, ka bërë një përditësim mbi situatën e zjarrit në zonë, duke bërë të ditur se vatra është zgjeruar, ndërsa ndërhyrja është vështirësuar nga terreni i thyer, era e fortë, temperaturat e larta dhe bimësia që favorizon përhapjen e flakëve.
Ismailaj tha se gjatë ditës kanë operuar rreth 110 forca në terren, por pavarësisht angazhimit të tyre, zjarri është përhapur edhe në zonën e Ngraçanit. Ai njoftoi se aktualisht forcat do të vijojnë monitorimin e situatës, ndërsa ndërhyrja nga ajri do të rifillojë të enjten në orën 05:30.
“Ka qenë e pamundur për shkak të terrenit të vështirë kodrinor që është i vështirë për të ndërhyrë me mjete tokësore, era e fortë, temperaturat e larta dhe bimësia që favorizon përhapjen e flakëve, janë pisha. Sot kanë operuar rreth 110 forca në terren, por pavarësisht kësaj kemi përhapje në Ngraçan. Forcat në terren do të kalojnë në monitorim për momentin nëse ka problematika të theksuara dhe nesër në 05:30 do të fillojmë ndërhyrjen nga ajri”, u shpreh Ismailaj.
Ndërkohë, deputeti i Mallakastrës, Klevis Jahaj, u bëri thirrje banorëve të tregojnë kujdes dhe vigjilencë në këtë situatë.
“U bëj thirrje qytetarëve të kenë kujdes, të jenë vigjilentë për pronën dhe jetën e tyre, të dëgjojnë autoritetet sipas udhëzimeve që u jepen në kushtet kur do të ketë nevojë për evakuime të mundshme”, tha Jahaj.
Leave a Reply