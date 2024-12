Së bashku, të pandehurit e akuzuar për përdhunimin e Gisèle Pelicot po përballen me më shumë se 600 vjet burg.

Sipas mediave të huaja, ata janë të rinj, të moshuar, trupmadh, të hollë, bardh e zi. Mes tyre janë zjarrfikës, shofer kamioni, ushtarë, roje sigurie, një gazetar dhe një DJ.

Këta janë 50 burrat e akuzuar për përdhunimin e Gisèle Pelicot me urdhër të bashkëshortit të saj, Dominique Pelicot, 72 vjeç, i cili e drogoi atë për një dekadë me pilula gjumi me recetë.

Fakti që ata përfaqësojnë gjerësisht një mikrokozmos të shoqërisë franceze do të thotë se ata janë quajtur Monsieur-Tout-Le-Monde (Z. Everyman).

Javën e ardhshme ata do të dënohen, në përfundim të një gjyqi që filloi në shtator. Nëse shpallen fajtorë, së bashku ata përballen me më shumë se 600 vjet burg.

Disa prej tyre sillen sfidues, por kryesisht shikojnë poshtë ndërsa u përgjigjen pyetjeve të gjyqtarëve, duke ngritur herë pas here kokën lart për të parë sytë e avokatëve të tyre për t’u siguruar.

Shumica e të 50-ve, të gjithë vijnë nga qytete dhe fshatra në një rreze prej 50 km (30 milje) të fshatit Mazan të Pelicots,.

Disa avokatë mbrojtës kanë parë në zakonin e tyre një linjë të vlefshme mbrojtjeje. “Njerëzit e zakonshëm bëjnë gjëra të jashtëzakonshme,” tha Antoine Minier, një avokat që përfaqëson tre të pandehur.

“Unë mendoj se pothuajse të gjithë mund të përfundojnë në një situatë jo të mirë, ndoshta jo tamam si kjo, por mund të jenë të ndjeshëm ndaj kryerjes së një krimi të rëndë,” tha ai për BBC.