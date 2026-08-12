Për shkak të situatës së krijuar nga zjarret në zonat e Priskës dhe Farkës, është ndërprerë energjia elektrike në Stacionin e Pompave në Priskë, duke sjellë edhe ndërprerjen e furnizimit me ujë në disa zona.
Ujësjellës-Kanalizime Tiranë (UKT) njofton se, si pasojë e ndërprerjes së energjisë elektrike, është ndërprerë furnizimi me ujë për abonentët në zonën e Priskës.
Ndërkohë, për rrjedhojë të situatës së krijuar, ndërprerje të furnizimit me ujë do të ketë edhe në zonën e Lundrës.
UKT bën me dije se do të vijojë të monitorojë situatën dhe do të njoftojë qytetarët për rikthimin e furnizimit me ujë, sapo situata të normalizohet.
“UKT do dalë më një njoftim të dytë me rikthimin e situatës normale”, thuhet në njoftimin e publikuar nga institucioni.
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