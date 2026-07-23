Tre zjarrfikës kanë humbur jetën duke luftuar me flakët, ndërsa Evropa Jugore përballet me një tjetër periudhë nxehtësie ekstreme, me temperatura që në disa zona, arrijnë deri në 40 gradë Celsius.
Në Siçili rreth 6 mijë zjarrfikës, roje pyjesh dhe zyrtarë të mbrojtjes civile luftuan me dhjetëra zjarre që kanë shpërthyer prej disa ditësh në të gjithë ishullin mesdhetar.
Ministri i Brendshëm italian Matteo Piantedosi tha se një zjarrfikës humbi jetën pasi u u ndje keq ndërsa po luftonte me flakët. Sipas Agjencisë së Mbrojtjes Civile situata në Siçili është serioze, pasi zjarret po nxiten temperaturat shumë të larta dhe thatësira.
Më shumë se 160 vatgra u regjistruan gjithashtu në rajonin fqinj të Kalabrisë, të cilat sipas shefi lokal të mbrojtjes civile janë zjarrvënie të qëllimshme nga individë keqdashës.
Në Francë, më shumë se 10 mijë turistë u evakuua nga vendpushimet pranë Bordeaux-s, ndërsa një zjarr i madh shkatërroi një pyll me pisha, ndërsa dy zjarrfikës humbën jetën duke luftuar me një zjarr që shpërtheu pranë aeroportit të qytetit francez.
Zjarri në Le Porge që dogji rreth 2 mijë hektarë tokë, detyrpoi rreth 4 mijë persona të evakuohen. Në Spanjë, vënia nën kontroll e një zjarri të madh në Toledo, në jug të Madridit u mundësoi shumë banorëve të atyre komuniteteve të riktheheshin në banesa.
Ndërkohë qindra zjarrfikës vazhdojnë të luftojnë me një vatër masive zjarri në provincën e Guadalajarës, ky gjatë një jave janë djegur rreth 32 mijë hektarë tokë.
Shkencëtarët kanë paralajmëruar prej kohësh se ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njerëzit po i bëjnë fenomenet ekstreme të motit, siç janë zjarret dhe valët e të nxehtit më afatgjata dhe më të rënda.
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