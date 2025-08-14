Në territorin e bashkisë Maliq janë shënuar së fundmi disa raste zjarresh në banesa, duke shkaktuar dëme materiale dhe rrezik për jetën e banorëve.
Sipas njoftimit nga Shefi i Emergjencave Civile, ndërhyrja e shpejtë e zjarrfikësve ka shmangur përhapjen e flakëve dhe pasojat më të rënda.
Autoritetet bëjnë apel për të gjithë qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar, sidomos në përdorimin e pajisjeve elektrike, bombolave të gazit dhe gjatë ndezjes së zjarreve pranë banesave.
“Çdo pakujdesi mund të kthehet në tragjedi, ndaj është e domosdoshme të respektohen masat e sigurisë,” theksoi Shefi i Emergjencave Civile, Stiljan Belishta.
“Kjo situatë shoqërohet me kosto financiare jo vetëm për të dëmtuarit, për familjarët, por njëkohësisht edhe për Bashkinë Maliq. U bëj një thirrje të gjithë banorëve, kryefamiljarëve: bëni kujdes dhe lajmëroni në kohë shërbimin zjarrfikës, duke përcaktuar qartë vendndodhjen, përmbajtjen e fenomenit, në mënyrë që ekipi i shuarjes së zjarrit të arrijë në kohë dhe të minimizojë kostot apo pasojat e zjarrvënieve të qëllimshme ose nga pakujdesia,” shtoi z. Belishta.
Bashkia Maliq, në bashkëpunim me shërbimin zjarrfikës, po vijon monitorimin e situatës dhe është në gatishmëri për çdo rast emergjence.
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi në bashkinë Maliq mbulon rreth 80 fshatra me një popullsi të konsiderueshme prej rreth 70 mijë banorësh, ndërsa ka në mbulim edhe sipërfaqe të konsiderueshme me pyje e kullota.
