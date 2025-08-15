Me urdhër të prefektit të qarkut të gjitha bashkitë e qarkut Elbasan angazhohen në evidentimin dhe dokumentimin e dëmeve nga zjarri në Gramsh.
Brenda një jave evidentimi duhet të jetë i plotë dhe gati për t’ju dorëzuar institucioneve.
“Falë mbështetjes së Prefektit të Qarkut Elbasan, Ilir Bejtja dhe kolegëve të bashkive të qarkut, Elbasan, Librazhd, Cërrik, Prrenjas, Peqin dhe Belsh, të cilët po na mbështesin me burime njerëzore, inxhinierë, topograf, veterinerë dhe agronomë, ditën e hënë nisim punën në terren me 8 grupe njëkohësisht për konstatimin dhe vlerësimin e dëmeve (banesa, pajisje shtëpiake, bagëti, të mbjella etj) të shkaktuara nga zjarri masiv në Njësinë Administrative Skëndërbegas.
Brenda NJË JAVE dosja e plotë e dëmeve do të jetë GATI dhe do ti dorëzohet institucioneve përgjegjëse dhe donatorëve të shumtë të cilët kanë shprehur dëshirën për të na ndihmuar në këtë situatë të vështirë”, shkruhet në faqen e Bashkisë Gramsh.
Fshatrat e Gramshit ishin ndër zonat më të prekura nga zjarret ditët e fundit, të cilat shkaktuan një viktimë dhe shumë dëme materiale.
