Sipërfaqe të mëdha janë shkrumbuar nga zjarret në të gjithë vendin ditët e fundit, por autoritetet fajësojnë barinjtë për veprime të qëllimshme. Për të parandaluar këtë fenomen që përsëritet çdo vit, drejtori i zonave të mbrojtura në Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit Zamir Dedej thotë se do të ndalohet dhënia në përdorim të kullotave për barinjtë të cilët i keqpërdorin.

“Shumica e zjarreve për ne janë të qëllimshme për përfitim kullotash të cilat kryhen nga barinjtë herë pas here. Asnjë nga kullotat e djegura nuk do të jepet në përdorim nga shteti për barinjtë, ata do të ndalohen t’i përdorin këto kullota”.

Dedej thotë se situata më problematike mbetet në Karaburun, ndërsa për të shmangur dëmet kolosale, duhet të vihen në dispozicion dhe avionë ujë-hedhës, të cilat autoritetet nuk i disponojnë.

“Do të ishte mirë që Shqipëria të kishte aeroplanë të cilët hedhin ujë më tepër se sa helikopterët sepse sasia e ujit që hedh një aeroplan është shumë më e madhe”.

Ndërsa për angazhimin e helikopterëve të ushtrisë kreu i zonave të mbrojtura shprehet se është mundësia e fundit që përdoret nga autoritetet.

“Ne jemi gjithmonë në kërkim të helikopterëve. Zakonisht ata kërkojnë që të ezaurohet puna në tokë, që të fikim zjarrin dhe nuk kemi më shpresë, atëherë kryhet ndihma nga ajri”.

Institucionet shtetërore e vënë theksin dhe tek mangësitë në ligj për të dënuar personat që ndezin zjarre me qëllim, pasi sipas tyre referohen nga prokuroria por janë gjykatat që nuk i dënojnë.

