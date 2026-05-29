Një incident zjarri është regjistruar gjatë pasdites së sotme në një prej zonave kryesore të kryeqytetit. Sipas të dhënave paraprake, flakët kanë përfshirë tarracën e një dyqani të ndodhur në Rrugën e Kavajës, duke aktivizuar menjëherë protokollin e emergjencave civile.
Me marrjen e njoftimit, shërbimet e shpëtimit kanë ngritur perimetrin e sigurisë dhe kanë nisur operacionin për izolimin e vatrës dhe neutralizimin e rrezikut. Forcat zjarrfikëse kanë mbërritur në vendngjarje, për të bërë të mundur shuarjen e flakëve.
Deri në këtë fazë të operacionit, bilanci i dëmeve materiale mbetet nën vlerësim dhe nuk ka një pistë zyrtare mbi rrethanat apo faktorët e jashtëm që favorizuan ndezjen e zjarrit.
Ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit, ndërkohë që hetimet e Policisë pritet të nxjerrin më shumë detaje.
Leave a Reply