Një zjarr është raportuar në fshatin Nartë, në Njësinë Administrative Skënderbegas të Gramshit sot (13 gusht), duke vënë në alarm banorët dhe shërbimet e emergjencës.
Pas marrjes së njoftimit, Shërbimi i MZSH Gramsh ka ndërhyrë menjëherë në terren për të vënë nën kontroll situatën.
Falë reagimit të shpejtë dhe punës së ekipeve zjarrfikëse, flakët u izoluan në kohë, duke shmangur përhapjen e zjarrit në sipërfaqet përreth.
Në operacion u angazhuan 2 automjete zjarrfikëse dhe 9 efektivë zjarrfikës, të cilët punuan për izolimin e vatrës dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme.
Autoritetet vijojnë të apelojnë për vigjilencë maksimale dhe njoftim të menjëhershëm të strukturave zjarrfikëse në çdo rast konstatimi të një vatre zjarri.
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