Një zjarr i rënë në metronë e Barcelonës ka shkaktuar panik dhe ka lënë të lënduar 136 persona, shumica prej të cilëve kanë pësuar probleme nga thithja e tymit. Sipas mediave katalanase, ngjarja ndodhi në linjën L1 të metrosë.
Shërbimet e emergjencës njoftuan se 129 persona kanë marrë lëndime të lehta, ndërsa shtatë të tjerë janë në gjendje të moderuar. Gjithsej, 39 persona u transportuan në spital për trajtim mjekësor.
Pasagjerët përshkruan skena paniku, duke treguar se tymi ishte aq i dendur sa shumë prej tyre u detyruan të përdornin dritat e telefonave celularë për të gjetur daljen nga stacioni.
Sipas hetimeve paraprake, zjarri dyshohet të ketë nisur pasi një pjesë e veshjes së tunelit u shkëput dhe më pas mori flakë.
Për shkak të incidentit, autoritetet pezulluan përkohësisht qarkullimin normal në linjat L1 dhe L2 të metrosë, si dhe ndryshuan itineraret e disa linjave të autobusëve. Shkaku i saktë i zjarrit mbetet ende nën hetim.
Ngjarja vjen në një kohë kur Spanja po përballet me temperatura të larta dhe një valë zjarresh në disa rajone të vendit, megjithëse autoritetet nuk kanë konfirmuar ndonjë lidhje mes kushteve atmosferike dhe incidentit në metronë e Barcelonës.
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