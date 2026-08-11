Një vatër zjarri është aktivizuar ditën e sotme në katin e gjashtë të hotel “Radisson” në kryeqytet, duke shkaktuar panik të përkohshëm.
Situata është vënë shpejt nën kontroll nga shërbimet e emergjencës.
Sipas burimeve nga terreni, zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga një defekt elektrik në njërën prej pajisjeve të kondicionerit në këtë kat.
Ndërhyrja e menjëhershme ka bërë të mundur izolimin e vatrës pa lejuar përhapjen e mëtejshme të flakëve në ambientet e tjera të godinës.
Nga ngjarja nuk raportohet për persona të lënduar apo të asfiksuar nga tymi.
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