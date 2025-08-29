Friday, August 29, 2025
Zjarr në fshatin Kodër Lumë, ndërhyrja e banorëve dhe zjarrfikësve shmang rrezikun për banesat

by B K
29/08/2025 20:21
Një sipërfaqe me shkurre dhe pemë u përfshi nga flakët e zjarrit mbrëmjen e sotme rreth orës 19:30 në fshatin Kodër Lumë të Njësisë Administrative Shtiqën, në Kukës.

Zjarri rrezikoi banesat për shkak se vatra e flakëve ishte pranë tyre.

Falë ndërhyrjes së shpejtë të banorëve dhe shërbimit zjarrfikës, flakët u vunë nën kontroll duke shmangur përhapjen e tyre dhe rrezikun për dëmtime në banesat përreth.

 

