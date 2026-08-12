Një zjarr i përmasave të mëdha ka rënë ditën e sotme në Daias të Tiranës, pranë Lundrës dhe është përhapur me shpejtësi të madhe në një zonë me bimësi të dendur e shkurre.
Në terren për shuarjen e flakëve mbërritën forcat zjarrfikëse, të ndihmuara edhe nga 2 helikopterë, një Cougar dhe një Black Hawk.
Zjarri, i favorizuar edhe nga era e fortë, ka vënë në vështirësi, si dhe ka rrezikuar edhe jetët e forcave zjarrfikëse.
Ndërkohë raportohet se nuk ka probleme për banesat, pasi zona e përfshirë nga flakët është kryesisht me bimësi të dendur dhe shkurre. Pranë zonës ku ka rënë zjarri, janë aktive edhe dy vatra të tjera zjarri, në Dajt e Priskë, të cilat fatmirësisht janë nën kontroll.
Ndërkohë prej dy ditësh digjet masivi me pishë të zezë dhe bredh në Parkun Kombëtar të Lurës, në Dibër. Ky është një nga operacionet me angazhimin më të madh: mbi 220 forca dhe 2 avionë Air Tractor. Era e fortë dhe terreni i thyer e vështirësojnë ndërhyrjen. Shqetësimi është shtuar nga afërsia e flakëve me disa banesa, ndaj zjarrfikësit kanë krijuar perimetrin e sigurisë në fshatin Gurë-Lurë.
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