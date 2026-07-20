Një zjarr i përmasave të mëdha ka shpërthyer mesditën e sotme në zonën e Ujit të Ftohtë, mbi tunelin e Vlorës, duke shkaktuar alarm pasi flakët iu afruan banesave.
I favorizuar nga era dhe temperaturat e larta, zjarri u përhap me shpejtësi në një sipërfaqe me shkurre dhe bimësi të ulët, duke rrezikuar për disa momente zonën e banuar.
Menjëherë në vendngjarje u angazhuan shërbimet zjarrfikëse dhe forcat e Policisë, të cilat ndërhynë për të vënë nën kontroll flakët dhe për të parandaluar përhapjen e tyre drejt banesave.
Operacioni për shuarjen e plotë të zjarrit vijon, ndërsa autoritetet po monitorojnë situatën për të shmangur riaktivizimin e vatrës dhe çdo rrezik të mëtejshëm.
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