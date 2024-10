Simone Inzagi ka mbajtur shënimet përpara sesa të flejë. Në çdo fletë të bllokut të tij është shkruar: Faza mbrojtëse.

Një problem që është duke e futur në mendime të thella trajnerin zikaltër. Interi ka shënuar 10 gola për një javë, por ka pësuar 4 (Udineze dhe Torino). Fajet janë individuale. Nëse në Champions, mbrojtja zikaltër ka ditur që të qëndrojë solide dhe e fortë, sidomos ndaj Sitit, në kampionat ka vështirësi.

GOLAT E PËSUAR- Trendi në fakt është në linjë me sezonet e tjera. Nëse heqim vitin e kaluar, Interi ka pësuar 8 gola në 7 javët e para të sezonit 2021-2022, 11 në atë përpara tij dhe 9 këtë sezon. Vetëm në vitin e titullit kampion me Inzagin pësoi vetëm 3. Interi shënon shumë, por edhe pëson shumë. Gjithmonë mbrojtja duket se humbet vëmendjen. Goli i Zapatës është prova më e mirë. Zikaltrit kanë pësuar gol, kur ishin të vendosur mirë dhe pak sekonda pasi kishin shënuar golin e 2-0. Bisek është ai që akuzohet këtë herë, që luajti nga minuta e parë në vendin e Pavarit. Nga ajo anë skuadra e Inzagit vuajti shumë. Pas pak sekondash, Riçi vendosi në provë Zomerin.

SHUMË RASTE- Problemi me sa duket lidhet me strukturën e klubit. Këtë sezon, zikaltrit ndërtojnë aksionet në një zonë më të avancuar. Bastoni dhe Pavar luajnë në linjën e lojtarëve të krahut, sidomos francezi. Dhe kundërshtarët në tranzicion e kapin të pavendosur mirë. Një tjetër njollë e zezë janë goditjet standarde. Interi ka pësuar 3 gola nga situata të ngjashme me krosime. Po ashtu edhe 2 penallti të shkaktuara. Në krahasim me sezonin e kaluar, diçka është krisur.

Zomer kishte pësuar 9 gola në fundin e sezonit 2023- 2024. Është një metamorfozë e rëndësishme. Nëse ndërtimi i aksioneve është për notën 10, diçka duhet ndryshuar në prapavijë. Inzagi duhet të studiojë gjatë këtyre pushimeve… Është gjithçka çështje vëmendjeje dhe mund të zgjidhet. Interi i ka lojtarët ashtu si vitin e kaluar, moduli është i njëjtë dhe nuk pritet të ketë probleme për të ridimensionuar problemin e madh që ka në mbrojtje.