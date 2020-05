Sherri mes dy djemve ka degjeneruar ne perdorimin e dhunes, e me pas ne konflikt jane perfshire edhe prinderit e tyre.

Ngjarja ka ndodhur ne fshatin Limjan te Dibres, me paosje dy persona te lenduar qe u nisen ne spital, per fat jashte rrezikur per jeten.

Policia ben me dije se ka vene ne pranga dy persona dhe ka shpallur ne kerkim nje tjeter.

NJOFTIMI

Ndërhyrja në kohë e Policisë parandaloi përshkallëzimin e mëtejshëm të një konflikti me pasoja të rënda.

Vihen në prangat e Policisë 2 shtetas dhe shpallet në kërkim policor 1 tjetër.