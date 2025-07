Shkencëtarët dhe studiuesit globalë u mblodhën në Pekin të dielën, për nisjen e Kongresit Ndërkombëtar të Shkencës Bazë 2025 (ICBS), duke synuar të eksplorojnë kufijtë e kërkimit themelor.

Gati 1 000 ekspertë, studiues e studentë u mblodhën në Qendrën Kombëtare të Konferencave të Kinës. Ata do të angazhohen në diskutime të thella gjatë dy javëve të ardhshme mbi përparimet më të fundit në matematikë, fizikë dhe shkencën e inxhinierinë e informacionit.

Katër fitues të Medaljes “Fields”, tre laureatë të çmimit “Nobel” dhe dy fitues të çmimit “Turing”, duke përfshirë Shing-Tung Yau dhe Andrew Chi-Chih Yao, morën pjesë në kongres. Gjashtë shkencëtarë të shquar, si Samuel C. C. Ting, Steven Chu, David Gross, Robert Tarjan, Shigefumi Mori dhe George Lusztig, u nderuan me Çmimin e Jetës të Shkencës Bazë 2025, çmimi më i lartë në shkencën themelore, për të vlerësuar ndikimin e tyre afatgjatë në këtë fushë.

Duke folur në ceremoninë e hapjes, presidenti i ICBS-it dhe fitues i Medaljes “Fields” Shing-Tung Yau theksoi zbulimet e fundit në matematikë, fizikë dhe shkencën e informacionit. Ai beson që po lind një epokë e re e nxitur nga përparimet teorike dhe risitë teknologjike.

Përparimi në shkencën bazë nuk është vetëm jetik për novacionin teknologjik, por shërben si motori kryesor që nxit evolucionin e vazhdueshëm të qytetërimit njerëzor, vuri në dukje Yau, duke theksuar se rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar në shkencë dhe nxitja e shkëmbimeve dhe e besimit të ndërsjellë tani është më e rëndësishme se kurrë më parë.

Ai shprehu shpresën që kongresi do të krijojë një platformë ndërkombëtare të hapur e përfshirëse për shkëmbime e bashkëpunim më të thellë akademik, duke çuar përpara së bashku shkencën dhe teknologjinë moderne.

ICBS-i, i iniciuar nga Shing-Tung Yau në vitin 2023, mbahet çdo vit me temën “Përparimi i shkencës për njerëzimin”.