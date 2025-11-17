Një grup ekspertësh të njohur kanë bërë thirrje për forcimin e bashkëpunimit global lidhur me qeverisjen e inteligjencës artificiale (AI), duke theksuar ekuilibrin ndërmjet sigurisë dhe krijimit të risive në sfondin e përshpejtimit të zhvillimit të teknologjive të AI-së.
Kohët e fundit, në Universitetin e Pekinit u mbajt një tryezë e rrumbullakët mbi qeverisjen e AI-së, duke mbledhur së bashku shkencëtarë dhe udhëheqës të industrisë kinezë e të huaj, për të diskutuar lidhur me sfidat dhe mundësitë e sjella nga zhvillimi i shpejtë i AI-së.
Në fjalën e tij të hapjes, dekani i asociuar i Zyrës së Shkencave Humane dhe Shoqërore në Universitetin e Pekinit Wang Dong u shpreh që AI po riformëson industritë, shoqëritë dhe peizazhin botëror me një ritëm si kurrë më parë.
Ai theksoi se qeverisja e AI-së është një çështje përcaktuese në epokën e tanishme dhe vuri në dukje nevojën për të gjetur një ekuilibër midis garantimit të sigurisë dhe nxitjes së inovacionit nëpërmjet bashkëpunimit midis qarqeve akademike, politikëbërësve dhe industrisë.
