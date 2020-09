Zyra e shtypit të kryeministrit Edi Rama dhe kreut të PD, Lulzim Basha kanë njoftuar sot se ata do të mbajnë dy konferenca të veçanta.

I pari do të jetë kryedemorkati Basha, i cili do të jetë në një komunikim me gazetarët na orën 11:00 në selinë e PD.

Më pas dy orë më vonë, do të jetë kryeministri Rama që do të mbajë një konferencë për shtyp.

Daljet e dy liderëve të partive më të mëdha në vend vijnë pas tërheqjes që mazhoranca për miratimin e kodit zgjedhor, që e kishte parashikuar në seancën e 1 tetorit.

