Presidenti Donald Trump tha të premten se një moratorium 20-vjeçar mbi programin bërthamor të Iranit do të mjaftonte që ai të pranonte një marrëveshje dhe t’i jepte fund luftës. Lejimi i Iranit për të pasuruar uranium në një moment të ardhshëm, edhe pas dekadash, përbën ndryshim në qëndrimin e presidentit. Trump ka këmbëngulur vazhdimisht se Irani nuk duhet të lejohet kurrë ta bëjë një gjë të tillë.
Administrata Trump kishte mohuar më herët se do të pranonte më pak se dorëzim të plotë dhe fund të përhershëm të ambicieve bërthamore të Iranit, ndonëse raportime të ndryshme sugjeronin se SHBA po negocionte në prapaskenë për një afat kohor.
Duke folur me gazetarët në bordin e “Air Force One”, teksa kthehej nga një samit dyditor në Kinë, Trump tha se propozimi i fundit i Teheranit nuk jepte garanci të mjaftueshme.
“Njëzet vjet janë mjaftueshëm, por niveli i garancisë prej tyre nuk është i mjaftueshëm”, tha ai, duke shtuar “me fjalë të tjera, duhet të jenë 20 vjet realisht”.
Trump tha se mbetet optimist se Irani do të pranojë përfundimisht një marrëveshje. Ai shtoi se zyrtarë iranianë i kanë thënë se vetëm SHBA dhe Kina kanë pajisjet për të hequr atë që ai e quajti “pluhur bërthamor”.
Në fillim të javës, Trump e quajti “krejtësisht të papranueshëm” propozimin e fundit të paqes nga Teherani. Ai ishte një nga disa propozime që SHBA dhe Irani kanë shkëmbyer që kur Pakistani ndërmjetësoi armëpushimin mes palëve më 8 prill.
