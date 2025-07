Presidenti Donald Trump duket se ka arritur në një pikë kthese në perceptimin e tij ndaj Vladimir Putinit, një zhvillim që shënon një ndryshim të rëndësishëm në retorikën e tij të gjatë pro-ruse.

Pas vitesh lavdërimesh dhe përpjekjesh për të “rivendosur” marrëdhëniet me Moskën, Trump ka shprehur hapur zhgënjimin e tij me udhëheqësin rus, duke e akuzuar për zgjatjen e panevojshme të luftës në Ukrainë dhe duke e quajtur qëndrimin e tij si “të pakuptimtë”.

Ky ndryshim, i njoftuar pasi Ukraina është goditur nga një valë e re sulmesh me dronë dhe raketa, ofron mundësi të reja për Kievin, por njëkohësisht mbart rreziqe, veçanërisht duke pasur parasysh natyrën transaksionale të Trumpit dhe dinamikën e liderëve të dy fuqive bërthamore kryesore në botë.

Nga idolatria në qortim, një kthesë e habishme

Historikisht, Trump ka qenë një admirues i hapur i Putinit, duke shpresuar se “marrëdhënia e tij e shkëlqyer” do t’i mundësonte një marrëveshje paqeje në Ukrainë dhe potencialisht një Çmim Nobel. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të Trumpit për të ndërmjetësuar një armëpushim dhe një marrëveshje përfundimtare paqeje – duke përfshirë edhe kritika ndaj Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky – Putini i ka refuzuar të gjitha ofertat e tij.

Analistët sugjerojnë se Putini e sheh konfliktin në Ukrainë si një korrigjim të një gabimi historik dhe si pjesë të ankesave më të gjera që nga rënia e Murit të Berlinit, të cilat përfshijnë shqetësimet për zgjerimin e NATO-s. Kjo pikëpamje thekson se llogaritjet e Trumpit, se ai mund ta bindte Putinin të bënte një “marrëveshje”, mund të kenë qenë thelbësisht të gabuara. Për më tepër, pas qindra mijëra viktimave ruse, lufta mund të ketë marrë një karakter ekzistencial për mbijetesën politike të Putinit.

Implikimet për Ukrainën dhe aleatët

Zhgënjimi i Trumpit me Putinin mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në politikën e SHBA-së ndaj luftës. Megjithëse natyra transaksionale e Trumpit lë hapësirë për dyshime se sa do të zgjasë kjo armiqësi, njoftimi i tij për NBC News se ka siguruar një marrëveshje përmes NATO-s për të dërguar raketa të reja anti-raketë Patriot në Kiev është një zhvillim pozitiv për Ukrainën. Trump theksoi se NATO do të paguajë plotësisht për këto armë, të cilat i nevojiten urgjentisht Kievit për të sprapsur sulmet ruse ndaj objektivave civile.

Kjo mund të sinjalizojë një rritje të ndihmës ushtarake amerikane ndaj Ukrainës, duke detyruar Rusinë të ndjejë më shumë presion. Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, i ka bërë thirrje gjithashtu vendeve evropiane, përfshirë Gjermaninë dhe Spanjën, të dorëzojnë bateritë e tyre ekzistuese Patriot për t’i dërguar më shpejt në Ukrainë.

Rreziqet e përshkallëzimit dhe diplomacia e ardhshme

Megjithatë, ndërsa tensionet mes Shtëpisë së Bardhë dhe Kremlinit rriten, ekziston rreziku i një cikli përshkallëzimi. Ndërsa Trump nuk ka treguar dëshirë për një përballje direkte, Putini ka përdorur shpesh shpatat bërthamore gjatë konfliktit të Ukrainës, duke synuar të frikësojë popullatat perëndimore. Trump shpesh ka shprehur tmerrin e tij për rezultatet kataklizmike të çdo konflikti bërthamor, gjë që mund të jetë një kartë që udhëheqësi rus mund të luajë nëse tensionet përshkallëzohen.

Një tjetër pikë për t’u parë është nëse ky zhgënjim do të ndryshojë qasjen e Trumpit ndaj diplomacisë në përgjithësi. Ai ka qenë prej kohësh i mburrur me “marrëdhëniet e tij të shkëlqyera” me udhëheqësit si Putin dhe Xi Jinping, duke pretenduar se mund të arrinte fitore që asnjë president tjetër nuk mund t’i arrinte. Megjithatë, si me Kim Jong Un të Koresë së Veriut në mandatin e tij të parë, magnetizmi i supozuar i presidentit ka prodhuar pak substancë konkrete.

Megjithatë, ky zhgënjim i Trumpit me Putinin mund të shërbejë për një qëllim thelbësor: të zhdukë dyshimet e tij mbi natyrën e vërtetë të udhëheqësit rus dhe të forcojë një qasje më pragmatike ndaj konfliktit në Ukrainë. Në fund të fundit, “fakti është se Ukraina, e cila është një vend jashtë NATO-s, do të jetë e ndjeshme ndaj dominimit ushtarak nga Rusia, pavarësisht se çfarë bëjmë ne,” siç ka thënë edhe ish-Presidenti Obama.

Mbetet për t’u parë se si do të evoluojë kjo dinamikë dhe çfarë do të thotë ajo për fatin e Ukrainës dhe stabilitetin gjeopolitik. CNN