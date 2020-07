Pak momente pas gjetjes së kufomave të nënë e bijë në banesën e tyre në Kombinat, Policia dhe mediat kanë shkuar në vendngjarje.

Fqinjët kanë bërë me dije se nëna dhe vajzat e saj kanë qënë gjithmonë shumë të mira dhe të komunikueshme me to. Por për shkak të pandemisë ato nuk dilnin shpesh nga banesat e tyre.

Ata bënë me dije se Zhaneta Josifi punonte si sanitare në shtëpi të ndryshme, ndërsa vajzat kishin arsim të lartë dhe se së fundmi ishin papunë.

“Dilnin nga banesa. Punonte e zonja. Bënte pazar. Kur kanë ardhur në Tiranë kishte vdekur bashkëshorti. Kisha ca ditë që nuk i kisha parë.

Ka vetëm dy vajza. Secili shikon hallet e veta pavarësisht se jetojmë në një pallat.

Ka një motër në pallatin tjetër. Sa ishin në punë ishin mirë por si të gjithë të tjerët po vuajnë me rastin e pandemisë”, tha banorja.

g.kosovari