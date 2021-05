Nuk do ndonjë marifet të madh mendor, për të kuptuar strategjinë e Bashës për të tejkaluar pozitën e tij, pas zgjedhjeve të 25 prillit. Ajo shkon përpiktë me përrallën e njohur, që lexuesit mund ta shijojnë me nge…

Nga Shpëtim Nazarko

Dikur, pleqtë e vjetër i vrisnin, për të mos i pasur barrë. Ndërkaq, një njeri e mbajti gjallë babanë e tij, për këshilla. Kur fshati vendosi të zgjidhte një kryetar të ri, u vu një detyrë para kandidatëve. Të nesërmen e zgjedhjeve, duhet të vije në mbledhje as kaluar dhe as në këmbë, dhe as mbathur e as zbathur. Vetëm kështu, bëheshe kryetar i fshatit

Plaku i vjetër, të cilin e kishte ruajtur i biri, i dha këtë këtë këshillë këtij të fundit.

Nesër, do të hipësh mbi dashin e kopesë. Këmbët, do t’i tërheqësh zvarrë. Do mbash këpucë, po shollët e tyre do t’i presësh. Ke plotësuar të dy kushtet. Nuk je as kaluar dhe as në këmbë. As i veshur dhe as zhveshur…

Kështu, posti i kryetarit u zgjidh dhe njerëzia paskësaj, zunë t’i ruajnë pleqtë e tyre dhe të mos i vrasin,

Ta ketë dëgjuar a lexuar këtë përrallë, Basha…

Duke mos i njohur zgjedhjet e reja, po duke vajtur në Parlament, ai i plotëson perfekt, kushtet, për të mos pasur probleme me veten dhe të tjerët. Brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Prandaj me të drejtë, mbetet edhe njëherë, kryetar!