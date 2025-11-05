Komisioni Kombëtar i Shëndetit i Kinës dhe katër autoritete të tjera kanë bërë thirrje për një aplikim më të gjerë të inteligjencës artificiale në sektorin e shëndetësisë të vendit gjatë viteve të ardhshme, sipas një dokumenti të lëshuar nga të pesë autoritetet dhe të bërë publik të martën.
Deri në vitin 2030, ndihma inteligjente për diagnostikimin dhe trajtimin do të jetë universale në terma bazë në të gjitha institucionet mjekësore të nivelit parësor të Kinës, duke përfshirë klinikat e komunitetit dhe të fshatit, shkruan “Xinhua”.
Ndërkohë, spitalet në ose mbi nivelin e dytë në sistemin spitalor trenivelësh të Kinës do të miratojnë gjerësisht teknologjitë e inteligjencës artificiale, të tilla si diagnoza inteligjente e imazherisë mjekësore dhe teknologjitë e mbështetjes së vendimmarrjes klinike.
Dokumenti gjithashtu sugjeron përdorimin e zgjeruar të inteligjencës artificiale në shërbimet për pacientët, duke iu mundësuar spitaleve të ofrojnë shërbime inteligjente të integruara gjatë gjithë procesit të trajtimit, duke përfshirë caktimin e saktë të takimeve, triazhin dhe shërbimet e para-diagnostikimit dhe ndjekjes.
Përveç kësaj, sipas dokumentit, Kina planifikon të përmirësojë sistemet e saj inteligjente të hetimit epidemiologjik për të ofruar mbështetje të saktë dhe në kohë reale për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve infektive.
