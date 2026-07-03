Një analizë e re e think tank-ut e European Policy Innovation Council (EPIC) sugjeron se Ukraina dhe Moldavia janë aktualisht më afër anëtarësimit në Bashkimin Evropian sesa disa vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Bosnje-Hercegovinën.
Kjo bazohet në raportet e progresit të Komisionit Evropian dhe përdor një sistem vlerësimi me pesë tregues kryesorë: gjendja aktuale e reformave, progresi vjetor, zbatimi i rekomandimeve të BE-së, statusi i kapitujve të negociatave dhe dinamika e përgjithshme drejt anëtarësimit.
Në të njëjtën kohë, EPIC identifikon Malin e Zi dhe Shqipërinë si vendet më të avancuara mes kandidatëve të Ballkanit Perëndimor, duke i konsideruar ato si “kandidatët më pranë vijës së finishit” në procesin e zgjerimit të BE-së.
Theksohet se pavarësisht ndryshimeve në ritmin e reformave, perspektiva e zgjerimit të Bashkimit Evropian mbetet e hapur dhe gjithnjë e më dinamike, me një garë të re që përfshin si vendet e Evropës Lindore ashtu edhe ato të Ballkanit Perëndimor.
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