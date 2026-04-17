Nga Fatos Çoçoli
Autostrada Tiranë-Durrës është segmenti kryesor më i rëndësishëm, “aorta” rrugore e Shqipërisë. Ai përballon qarkullimin më të dëndur, pasi lidh Jugun me kryeqytetin, Veriun me kryeqytetin si dhe përballon të gjithë fluksin nga Tirana për në Rinas dhe anasjelltas.
Numri i automjeteve në qarkullim sot është 10-12 herë më shumë se në vitin 2002 kur autostrada u përurua dhe tre herë më shumë se kapaciteti maksimal i projektuar i rrugës.
Zgjerimi i autostradës Tiranë–Durrës:
Ul kohën e udhëtimit me rreth 30–40%
Rrit kapacitetin e qarkullimit me mbi 40%
Ul kostot logjistike për bizneset me 10–15%
Nxit investimet dhe rrit vlerën e pronës me deri 25%
Përmirëson sigurinë rrugore me një ulje të aksidenteve deri në 25%
Maji dyfishon gjerësinë e Tiranë-Durrës deri në Kashar
Brenda javës së parë të majit do të hapen për qarkullimin e automjeteve 6 kilometrat e parë të zgjeruara me 6 korsi për çdo drejtim, të autostradësTiranë-Durrës. Janë duke u realizuar punimet e fundit që përmbyllin këtë projekt infrastrukturor të shumëpritur, cili do të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen, në një prej akseve me fluksin më të lartë të qarkullimit të automjeteve në vend. Aksesi për këmbësorët, ndriçimi dhe gjelbërimi janë po ashtu elementë të tjerë që e plotësojnë këtë vepër.
Zgjerimi i segmentit të autostradës Tiranë–Durrës deri në Kashar përbën një nga ndërhyrjet më të rëndësishme infrastrukturore në nyjën kryesore ekonomike të vendit. Ky aks lidh kryeqytetin me portin më të madh të Shqipërisë dhe përballon volumet më të larta të qarkullimit në shkallë kombëtare. Për rrjedhojë, çdo përmirësim në këtë segment ka efekte të drejtpërdrejta jo vetëm në lëvizjen e qytetarëve, por edhe në funksionimin e ekonomisë.
Zgjerimi i autostradës pritet të reduktojë ndjeshëm trafikun, sidomos në hyrje-daljet e Tiranës, ku shpesh krijohen ngërçe të gjata, veçanërisht në oraret e pikut. Përmirësimi i fluksit të automjeteve ul kohën e udhëtimit, rrit produktivitetin dhe kursen kosto për bizneset dhe qytetarët. Me zgjerimin, kapaciteti ditor i automjeteve do të shtohet me 40 përqind, nga 35 mijë automjete që është sot në rreth 50 mijë automjete.
Ndikimi në kohën e udhëtimit dhe në trafik
Para zgjerimit Pas zgjerimit Ndryshimi
Koha mesatare Tiranë–Durrës 35–45 minuta 20–25 minuta -30%
Shpejtësia mesatare 60 km/h 80–90 km/h +35%
Vonesa në orët e pikut 20–30 minuta 5–10 minuta -60%
Kapaciteti ditor i automjeteve ~35,000 ~50,000 +40%
Kosto e transportit të mallrave ulet ndjeshëm
Një përfitim i drejtpërdrejtë lidhet me transportin e mallrave. Duke qenë se kjo rrugë është arteria kryesore që lidh portin e Durrësit me tregun e brendshëm, çdo lehtësim i qarkullimit përkthehet në ulje të kostove logjistike dhe rritje të efikasitetit të zinxhirit të furnizimit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për importuesit, eksportuesit dhe sektorin e shpërndarjes.
Efekti ekonomik dhe logjistik
Para zgjerimit Pas zgjerimit Ndryshimi
Kosto transporti për bizneset 100% 85–90% -10% deri -15%
Koha e shpërndarjes së mallrave 100% 75–80% -20% deri -25%
Efektiviteti logjistik Mesatar I lartë +30%
Fluksi i mallrave nga Porti i Durrësit Standard I rritur +20%
Rëndësia ekonomike e këtij aksi rrugor është e jashtëzakonshme. Porti i Durrësit është pika kryesore hyrëse dhe dalëse e mallrave në Shqipëri. Çdo vonesë në këtë rrugë përkthehet në kosto më të larta për bizneset, ulje të konkurrueshmërisë dhe vonesa në zinxhirët e furnizimit. Një autostradë e zgjeruar dhe funksionale e përmirëson ndjeshëm logjistikën dhe mbështet rritjen ekonomike të vendit.
Zgjerimi sjell zhvillim urban, industrial, turistik dhe rrit sigurine rrugore
Një tjetër faktor është zhvillimi urban dhe industrial i zonave përreth, veçanërisht në Kashar dhe në korridorin Tiranë–Durrës. Këto zona po tërheqin gjithnjë e më shumë investime, magazina, fabrika dhe qendra tregtare. Pa një infrastrukturë rrugore të përshtatshme, ky zhvillim rrezikon të pengohet ose të shoqërohet me kosto të larta operimi.
Zgjerimi i autostradës ndikon pozitivisht në zhvillimin ekonomik të zonave përreth, përfshirë Kasharin dhe zonat industriale pranë tij. Përmirësimi i aksesit rrit vlerën e pronës, nxit investimet dhe krijon mundësi të reja për bizneset që kërkojnë lidhje të shpejtë me tregjet kryesore.
Ndikimi në ekonomi dhe investime
Para zgjerimit Pas zgjerimit Ndryshimi
Vlera e pronës në zonën e Kasharit 1,100 euro/m2 +15% deri +25% Rritje
Investime të reja në zonë Të kufizuara Në rritje +20%
Aktiviteti ekonomik lokal Mesatar I lartë +25%
Punësimi në zonat përreth Modestl Në rritje +10%
Edhe nga këndvështrimi i turizmit, ky investim ka një rëndësi të veçantë, sidomos në prag të sezonit veror. Lëvizja më e shpejtë dhe më e sigurt drejt bregdetit të Durrësit dhe më tej drejt jugut të vendit rrit atraktivitetin e Shqipërisë për turistët vendas dhe të huaj.
Një tjetër aspekt i rëndësishëm është siguria rrugore. Zgjerimi i rrugës po shoqërohet me standarde të larta ndërtimi dhe sinjalistikë të përmirësuar, duke reduktuar rrezikun e aksidenteve dhe përmirësuar kushtet e përgjithshme të qarkullimit.
Zgjerimi i “aortës” rrugore të vendit nuk është thjesht një ndërhyrje infrastrukturore. Ai përbën një katalizator të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, rritjen e efikasitetit dhe përmirësimin e jetës së përditshme të qytetarëve.
