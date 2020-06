Komisioneri për Zgjerim Oliver Varhelyi inkurajon të gjithë partitë brenda dhe jashtë parlamentit të vijojnë negociatat për arritjen e një marrëveshjeje.

Kjo është një reformë e rëndësishme dhe do të ishte për të ardhur keq që të humbet moment.

“Reforma zgjedhore në #Albania: Unë i inkurajoj të gjitha palët, brenda dhe jashtë parlamentit, që të vazhdojnë akoma të provojnë dhe të arrijnë një marrëveshje. Kjo është një reformë e rëndësishme që duhet të bëhet dhe do të ishte për të ardhur keq për të humbur momentin. Shpresoj për një marrëveshje: kjo është thelbësore”, shkruan Varhelyi në Twitter.

Electoral reform in #Albania: I encourage all parties, in and outside of the parliament, to still give it a try and come to an agreement. This is an important reform that needs delivering and it would be unfortunate to waste momentum. I hope for an agreement: this is crucial. pic.twitter.com/qfji9Q5w3c

