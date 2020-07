Reforma zgjedhore është drejt konkretizimit, teksa tashmë puna teknike ka kaluar në Komisionet e Kuvendit dhe më pas do të shkohet drejt miratimit të saj në seancën plenare.

Përfaqësuesi i PD-së në Këshillin Politik, Oerd Bylykbashi, mbrëmjen e sotme u shpreh me bindje se Këshilli e bëri punën e tij dhe tashmë pret miratimin e saj me konsensus në parlament. Ndërsa shtoi se Reforma Zgjedhore është një nga 15 kushtet e BE.

“Këshilli Politik e ka bërë punën e tij, U dërgua në Kuvend e do të votohet. Reforma Zgjedhore bëhet me konsensus. Reforma Zgjedhore është ndër 15 kushtet e BE, por Bundestagu kërkon që Zgjedhorja të bëhet me konsensus. Kjo sepse zgjedhjet janë ata që legjitimojnë pushtetin. Këshilli Politik e bëri detyrën e tij.

Janë edhe disa ndryshime të tjera, që janë të SPAK, sepse kanë të bëjnë me shitje-blerje të votës. Ka ndryshime edhe për dëshmitarët e drejtësisë. Ne duam depolitizim të administratës. Ne duam të adresojmë kështu problemin e shitjes dhe blerjes së votave. Në mes të korrikut, kodi duhet të jetë i miratuar. Urojëm mos të ketë dështim të marrëveshjes, ne nuk do ta lejonim. Duhet siguruar edhe vota e emigrantëve”, tha Bylykbashi në emisionin “Real Story”.

