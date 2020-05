Bashkëkryetari Damian Gjiknuri ka dhënë një prononcim për mediat, pas përfundimit të mbledhjes së Reformës Zgjedhore. Në fjalën e tij, Gjiknuri u shpreh se nuk i ka kuptuar deklaratat e opozitës dhe si pasojë nuk e ka të qartë nëse bashkëpunimi do të vijojë apo jo.

Në fjalën e tij për mediat, përfaqësuesi i PS-së, bëri me dije se në rast se opozita nuk do të zgjedhë bashkëpunimin, reforma do të miratohet në Kuvend me votat e mazhorancës dhe të opozitës së re.

“Në qershor do t’u japim kohë Kuvendit për drafte. Disa përfaqësues të opozitës lëshuan disa informacione kontradiktore. Vullneti ynë është i hapur dhe dora është e shtrisë. POr mospjesëmarrja e tyre nuk mund të mbajë peng procesin. Kam bërë kontaktet e mia informale. Nuk kam marrë një përgjigje. Disa deklarata të djehsme nuk i kuptova mirë. Por është normale që të vazhdojmë aty ku e lamë. Në të kundër parlamenti i ka votat, ne i kemi votat edhe me opozitën parlamentare. Por është e rëndësishme që të jemi të gjithë për ta miratuar. Nuk mund të kthehet në një çek pa skandencë. Nëse ngelet problemi për një datë, edhe pse s’kam parë vullnet, do i drejtohem zyrtarisht PD, që jam gati për dialog, unë do propozoj rifillimin në javën që vjen të Këshillit. Nëse nuk duan të marrin pjesë, le t’ua thonë shqiptarëve,”- tha ai.

g.kosovari