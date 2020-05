Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri foli për mediat pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit Politik.

“Shpresojmë të gjejmë konsensus për gjërat që kanë mbetur. Të gjitha gjërat janë sjellë në tavolinë. Nuk kemi të bëjmë me një rifillim loje. Ne duam që të ezaurojmë këtë proces me opozitën, por kjo nuk është me listë dëshirash të PD.

Brenda majit besoj se reforma do jëtë e mbyllur. Do vijojë puna aty ku e kishim lënë. Për gjërat që s’biem dakord do i adresohemi ODHIR”, tha ai.

/e.rr