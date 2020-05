Ndonëse puna ka ecur me ritme të ngadalta, mazhoranca synon që diskutimet me PD dhe LSI për reformën zgjedhore ti mbyllë brenda muajit maj. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Damian Gjiknuri, në një intervistë për Report tv tha se puna më pas duhet të vazhdojë në komisionin e posaçëm parlamentar.

“Synimi është që brenda majit ne të mbyllim gjithë procesin e konsultimit politik për të gjetur të gjitha marrëveshjet e nevojshme. Besoj se qershori është mëse i majftueshëm për të ndjekur procedurat në komisionin e reformës zgjedhore dhe më pas në Kuvendin e Shqipërisë”, shprehet Gjiknuri.

Kushti i panegociueshëm i PD për qeveri transitore nuk do të merret në konsideratë nga mazhoranca.

“Nuk mund të negociohet me parimin që të quhet e pranuar dua të asgjësohet ai që dialogun me mua. Kjo është një çështje që e ka gjetur përgjigjen e saj që te dështimi i protestave të rrugës dhe përgjigja për këtë është dhënë me kohë. Nuk besoj se qeveria teknike është zgjidhja. Dua të qëndroj strikt të puna e komisionit zgjedhor”, tha Gjiknuri.

