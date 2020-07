Pas deklaratës së kreut të Ballit Kombëtar, Artur Roshi si dhe deputetëve Besnik Troplini, Fatjona Dhimitri e Suzana Topi se do të votojnë pro draftit të marrëveshjes zgjedhore që do të futet për t’u miratuar në seancën plenare në datë 23 korrik, listës u janë bashkuar edhe deputetët Lefter Maliqi dhe Gjetan Gjetani.

Maliqi tha se ai është pro marrëveshjes pasi ajo është mbështetur edhe nga SHBA e BE, ndërsa bëri një deklaratë të fortë kur tha se janë 11 deputetë të opozitës parlamentare që do e votojnë atë, por nuk bëri publik emrat e tyre. Për Maliqin Reforma Zgjedhore duhet të miratohet sa më parë pasi është jetike për integrimin.

‘Mbas marrëveshjes së 5 qershorit të firmosur nga të treja palët, unë kam deklaruar që jemi mbi 11 deputetë që votojmë marrëveshjen në rezidencën amerikan. Unë do vija me 6 deputetët, po 3 të parët e dhanë deklaratën, jemi mbi 11 deputetë dhe kjo i shërben drejtpërdrejtë integrimit të bashkimit Europian dhe thirrja ime është e drejtpërdrejtë, jemi shumë të vonuar. Kjo marrëveshjë është mbështetur edhe nga Pompeo, shqiptarët kanë nevojë për zgjedhje sa më të shpejta dhe çdo vonesë është një lloj aktrimi dhe çdo nisme të opozitës së re po ju përdor kalorsi i rilindjes dhe i bëj thirrje të mos përdoren më . Votimi biometrik është arritja kryesore në këto zgjedhje. Bëj thirrje që zgjedhjet të mbahen sa më shpejtë. Nuk ka nevojë për votim të fshehtë por të jetë i hapur. Mbaj përgjegjësi që janë 11 emra që do e votojnë, por nuk mund të bëj publik emrat e tyre“, tha Maliqi.

/e.rr