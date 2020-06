Përfaqësuesi i PD në Këshillin Politik të Reformës Zgjedhore, Oerd Bylykbashi pas takimit tha se dy janë çështjet për të cilat u diskutua, identifikimi biometrik dhe financimi i partive. Sipas Bylykbashit, identifikimi biometrik do të mbrojë votat false. Ndërsa theksoi se kanë rënë dakord për reduktim drastik të financimit privat.

“Sot diskutuam për të gjetur të gjitha garancitë dhe drafti përfundimtar do të sigurojë që në zgjedhjet e ardhshme identifikimi biometrik do të jetë në të gjithë qendrat e votimit. Kutitë e votimit do të jenë të mbrojtura nga vota fallco. Ai që do të identifikohet se ka votuar më shumë se një herë do të dërgohet për ndjekje penale. Çështja e dytë është financimi i partive politike. Objektivi jonë është që të gjejmë një zgjidhje të plotë. Në këtë kod kemi rënë dakord që të ketë reduktim drastik të financimit privat dhe reduktim të shpenzimeve. Nesër do të vazhdojmë punën për cështjet që janë të hapura”, u shpreh Bylykbashi në përfundim të takimit.

