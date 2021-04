I ftuar në studio, së bashku me gazetarin Sokol Balla, për të folur për ecurinë e zgjedhjeve parlamentare në vend, ishte analisti Skënder Minxhozi.

Minxhozi tha se me fletën e re të votimit, ka një marsh më të lartë rreziku që të shpallen të pavlefshme.

Ai tha se ka votuar me kartë identiteti të sakduar dhe është lejuar lirisht nga komisionerët e QV ku ai voton. Ai tha ndër të tjera se situata deri më tani është e qetë.

“Në kushtet e një votimi që unë isha vetë dhe votova nuk e di si do të orientohen të gjitha shtresat e popullatës, sidomos të moshuarit. Ajo merimangë shifrash që fillon në krye të fletës dhe mbaron në fund është një provim aritmetik. Jam shumë kurioz të shoh numrin e votave të pavlefshme që do të dalin nga procesi. Janë afro 30 mijë në një situatë normale, jam kurioz si do të dalë. Nëse një komisioner ka një fëmijë sëmurë, e bllokohet me 30 minuta votimi, këto janë logjistikë dhe politikë.

Nuk është ditë për detaje, sa për presidentin. Ai e ka zënë vendin në kolonën e OSBE për shkelje. Ai apelin e ka konstruktiv, të kryqëzojmë gishtat Meta është i paparashikueshëm, është i rreshtuar. Kemi më shumë rezerva dhe presim deklarata pro opozitës nga Meta se sa nga kreu i opozitës. Votova me kartë të skaduar. Partitë sot luajnë në një teh brisku dhe kërkojnë të luajnë me lojën e shenjave se sa të gjuhës, e kuptueshme, ku e dimë që ka vende të zhvilluara si Amerika dhe kanë këto zhvillime. Deri më tani tregohet që edhe elektorati edhe partitë, seti i ri i rregullave, gjithçka ka bërë që përtej bërrylave të fushatës, të paktën dita zgjedhore të gjithë tentojnë të jenë brenda rreshtit, se sa do të jenë të tillë", tha Minxhozi.