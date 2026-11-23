Partia Demokratike po mbledh propozimet nga degët për figurat me të cilat do të garojë në zgjedhjet lokale të 9 majit.
Afati për mbledhjen e kandidaturave skadon të hënën e ardhshme, por deri më tani janë mësuar disa prej emrave që do të hyjnë në këto zgjedhje.
Mësohet se dy deputetë mund ta lenë mandatin e të garojnë në zgjedhjet e 9 majit.
Gjin Gjoni mund të garojë për bashkinë e Lezhës dhe Xhelal Mziu tashmë ka nisur punën për garën për bashkinë e Kamzës.
Në Kavajë, Mirditë e Has do të garojnë kryetarët aktualë të bashkive, Fisnik Qosja, Albert Mëlyshi dhe Miftar Dauti.
Emrat e propozuar nga degët e PD-së:
Tiranë: Ilir Alimehmeti
Lezhë: Gjin Gjoni
Kurbin: Edmond Shkoza, Kastriot Piroli, Behar Haxhia, Elda Hoti
Durrës: Ardian Gashi
Berat: Parid Mahmutaj
Kukës: Rrahman Demaj
Tropojë: Feride Rrahmanaj
Krujë: Aulon Kalaja
Kamëz: Xhelal Mziu
Tepelenë: Albert Malaj
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